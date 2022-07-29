西北非三能源國商討天然氣管線輸歐 助擺脫對俄依賴

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非洲能源大國阿爾及利亞、奈及利亞和尼日將提供歐洲取代俄羅斯天然氣的未來潛在能源供應。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社阿爾及爾28日綜合外電報導）官方媒體報導，非洲能源大國阿爾及利亞、奈及利亞和尼日今天簽署一項有關大型天然氣管線計畫的合作備忘錄，這項計畫將提供歐洲取代俄羅斯天然氣的未來潛在能源供應。

法新社報導，跨撒哈拉天然氣管線（Trans-Saharan Gas Pipeline）計畫將輸送數十億立方公尺的天然氣，先從西非的奈及利亞運出，向北行經尼日，再到阿爾及利亞，管線全長約4128公里。

然後，可以透過跨地中海管道（Transmed）運送至義大利，或是透過油輪出口。

阿爾及利亞通訊社（APS）報導，阿爾及利亞能源部長阿卡布（Mohamed Arkab）今天跟奈及利亞石油資源部長席爾瓦（Timipre Sylva）和尼日石油、能源暨再生能源部長桑尼（Mahamane Sani）就這項計畫進行會談。

合作備忘錄的內容雖然沒有公開，不過隨著俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭開打後，天然氣價格飆升，這項沉寂許久的計畫在近幾個月引起人們興趣。

跨撒哈拉天然氣管線計畫於2009年首次被提出時，建造費用估計約100億美元。

除了服務歐洲市場，天然氣還可以轉移到管線沿途或沙赫爾地區（Sahel）其他地方的市場。（實習編譯：謝佩玲/核稿：陳彥鈞）1110729