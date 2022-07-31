賽普勒斯觀光漸復甦 俄旅客因侵烏制裁遽減

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（中央社賽普勒斯阿依納帕31日綜合外電報導）賽普勒斯渡假小鎮阿依納帕除了豔陽下地中海閃閃發光的海水外，酒吧裡充滿跟著泡沫派對一起跳動的舞客。當地在熬過2年疫情帶來的嚴峻衝擊後，觀光客漸漸回籠。

不過，當地最主要觀光客來源之一的俄羅斯旅客，卻因為莫斯科侵略烏克蘭遭歐洲聯盟（European Union） 制裁，而不見蹤影。

賽普勒斯旅館協會（Cyprus Hotel Association）主席羅西德斯（Haris Loizides）說：「我們原本預估今年俄羅斯觀光客有80萬人。」

泛賽普勒斯旅館經理人協會（Pancyprian Association of Hotel Managers）主席安吉利迪斯（Christos Angelides）表示，俄羅斯旅客市場「一夕之間消失」，「沒人料到這個巨變」。

2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，當地1/5旅客來自俄羅斯，390萬觀光客中有78萬2000人是俄國人，成為賽普勒斯第二大觀光客來源，僅次於英國。

去年，儘管在嚴格的旅遊禁令之下，俄國旅客人數比例仍一度超過25%，入境的193萬觀光客中，近52萬人來自俄羅斯。

旅行社業者原本還寄望今年俄國觀光客人數可以重返疫情前的水準。

目前約有1萬8000名俄羅斯人是賽普勒斯的居民，濱海小鎮里馬索（Limassol）甚至有「地中海的莫斯科」稱號。

但在歐盟對俄羅斯入侵烏克蘭實施制裁下，今年1到6月入境賽普勒斯的俄國旅客只剩下1萬7000人。

賽普勒斯觀光部表示，俄國旅客大減可能會造成該國觀光收入失血約6億美元（約新台幣180億元）。

隨著其他主要觀光客來源國家解除疫情限制，帶動強勁需求，賽普勒斯整體旅客入境人數已經逐漸反彈復甦。

今年1至6月賽普勒斯旅客人數達120萬人，幾乎是去年的5倍。阿依納帕（Ayia Napa）的白色沙灘也四處可見享受日光浴和參加派對的旅客。

儘管如此，這個數字和2019年同期相比仍減少了25%，當時的觀光客人數為163萬人。

安吉利迪斯說：「我們在某種程度上控制了損害，但龐大的旅客缺口無從填補。」

對於賽普勒斯旅館協會主席羅西德斯而言，除了俄國旅客驟減的巨大缺口難以填補外，烏克蘭戰爭還帶來令一個令人頭痛的問題。

這場戰爭導致全球燃料成本飛漲，也造成電價飆高。

羅西德斯指出，在觀光客空調全開，對抗賽普勒斯的酷熱之際，旅館業者也面臨如天文數字般的電費帳單。他說：「歐盟對於這種情況必須要有補救方案，協助業者，特別是在通膨肆虐之際。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110731