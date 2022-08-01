拜登染疫痊癒後連兩天篩陽 狀況良好持續隔離

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（中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電）美國總統拜登日前感染COVID-19後痊癒，卻在昨天由陰轉陽，只能重啟隔離。白宮醫生歐康納今天表示，拜登今早篩檢結果仍是陽性，但他狀況良好，會持續進行隔離。

歐康納（Kevin O'Connor）今天發出信函表示，拜登（Joe Biden）在昨天篩檢結果由陰轉陽後，醫療團隊持續每天監控他情況，今天上午抗原篩檢結果無意外地仍呈陽性。

但歐康納強調，拜登狀況依然良好，會持續居家隔離辦公。

即使已施打2劑疫苗及2劑追加劑，高齡79歲的拜登7月21日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），出現喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀。

拜登隨後在白宮隔離，並接受抗病毒藥物Paxlovid治療。醫療團隊研判他感染的極可能是BA.5變異株。

經過數日治療後，拜登26日晚間、27日上午連兩次篩檢陰性，隨即結束隔離並恢復實體工作，但在連4日篩檢陰性後，他於30日上午篩檢呈陽性，屬「復發陽性」（rebound positivity）案例。（編輯：陳彥鈞）1110801