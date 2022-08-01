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烏東小鎮遇襲戰俘喪命 紅十字會：尚未獲准探視

2022/8/1 10:43（8/1 10:46 更新）
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烏東頓內茨克州一座關押烏克蘭戰俘的監獄遭炸毀，俄烏相互指控是對方所為。（美聯社）
烏東頓內茨克州一座關押烏克蘭戰俘的監獄遭炸毀，俄烏相互指控是對方所為。（美聯社）
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（中央社蘇黎世31日綜合外電報導）烏東頓內茨克州前線城鎮歐連尼夫卡日前遭攻擊，造成數十名烏克蘭戰俘喪命；紅十字國際委員會（ICRC）表示尚未獲准探視這個地區，並譴責歐連尼夫卡的監獄攻擊事件。

烏克蘭與俄羅斯相互指控29日晨間發起飛彈空襲或爆炸案，導致頓內茨克州（Donetsk）前線城鎮歐連尼夫卡（Olenivka）親俄分離主義分子關押的數十名烏國戰俘遇襲身亡。

俄國國防部已公布50死73傷的烏克蘭戰俘傷亡名單，並宣稱是烏克蘭軍隊用美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發動空襲所致。

俄羅斯今天邀請聯合國和紅十字會專家，對烏東戰俘營遇襲一事展開調查。

烏克蘭武裝部隊否認俄方說法，稱是俄軍砲火攻擊這座監獄，以掩蓋內部虐囚情事。

除了設法交涉外，紅十字會也伸出援手，協助疏散傷員並捐贈物資。

紅十字會說：「到目前為止，我們還沒接獲官方批准，允許我們前往事發地點或探視受影響的戰俘。而我們提供的物資援助迄今也尚未被接受。」

紅十字會表示，紅十字小組已準備好前往歐連尼夫卡，且已在附近備好醫藥、法醫和人道主義小組人員。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110801

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