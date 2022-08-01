支持者占國會 伊拉克教士薩德籲其他派系同示威

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（中央社巴格達31日綜合外電報導）伊拉克各界對下任總理人選爭論不休、政治紛擾持續之際，什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）的支持者最近發動示威並占領國會。薩德今天呼籲其他派系，加入這場抗爭行動。

選後近10個月，這個富產石油的國家遲遲未能組建新政府，原因是談判一再失敗，以及上月薩德陣營（國會最大集團）國會議員集體辭職。

薩德的支持者昨天無視催淚瓦斯、強力水柱以及高達攝氏47度的高溫，拆除通往「綠區」的路障衝進國會。戒備森嚴的「綠區」是政府機構和使館所在。

衛生部表示，至少有100名抗議者和25名安全人員在衝突中受傷，歐洲聯盟（EU）也對示威「升級」表達擔憂。

在國會睡了1晚的示威者今天似乎不打算離開，志工發放湯、水煮蛋、麵包和水給他們。

分析家表示，薩德正挾示威為工具，意圖彰顯建立新政府時必須尊重他的觀點。

薩德今天上推特盛讚「綠區的自發革命」，是朝著「根本性變革的非凡機會」邁出第一步。

他呼籲「大家…支持改革派革命者」。

這一立場遭到他主要的什葉派政治對手、親伊朗聯盟「協調架構」（Coordination Framework）譴責。「協調架構」表示，薩德的言論，無異是「號召發動政變，背叛人民、國家及其機構」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110801