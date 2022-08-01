更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

支持者占國會 伊拉克教士薩德籲其他派系同示威

2022/8/1 13:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴格達31日綜合外電報導）伊拉克各界對下任總理人選爭論不休、政治紛擾持續之際，什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）的支持者最近發動示威並占領國會。薩德今天呼籲其他派系，加入這場抗爭行動。

選後近10個月，這個富產石油的國家遲遲未能組建新政府，原因是談判一再失敗，以及上月薩德陣營（國會最大集團）國會議員集體辭職。

薩德的支持者昨天無視催淚瓦斯、強力水柱以及高達攝氏47度的高溫，拆除通往「綠區」的路障衝進國會。戒備森嚴的「綠區」是政府機構和使館所在。

衛生部表示，至少有100名抗議者和25名安全人員在衝突中受傷，歐洲聯盟（EU）也對示威「升級」表達擔憂。

在國會睡了1晚的示威者今天似乎不打算離開，志工發放湯、水煮蛋、麵包和水給他們。

分析家表示，薩德正挾示威為工具，意圖彰顯建立新政府時必須尊重他的觀點。

薩德今天上推特盛讚「綠區的自發革命」，是朝著「根本性變革的非凡機會」邁出第一步。

他呼籲「大家…支持改革派革命者」。

這一立場遭到他主要的什葉派政治對手、親伊朗聯盟「協調架構」（Coordination Framework）譴責。「協調架構」表示，薩德的言論，無異是「號召發動政變，背叛人民、國家及其機構」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110801

薩德
民粹教士薩德支持者占據國會 伊拉克恐再陷暴亂 伊拉克群眾占國會 紮營生火泡茶要長期抗爭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族