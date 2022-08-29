伊拉克政治僵局未解 什葉派教士薩德宣布退出政壇

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（中央社巴格達29日綜合外電報導）伊拉克在陷入政治僵局近一年後，各方迄今未達共識組成新政府，而勢力龐大的什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）今天宣布，他將退出政壇。

法新社報導，薩德在飽經戰亂的伊拉克長年涉足政壇，他今天在推特上宣布：「我已決定不再干涉政治事務，因此我現在宣布自己確定引退。」

薩德也推文表示，與他所屬「薩德運動」（Sadrist Movement）有關的「所有機構」將會關閉，但他1999年遇刺父親所葬陵墓及其他遺產設施除外。

伊拉克自去年10月國會大選以來一直陷於政治僵局，由於各派系無法就聯合組閣達成共識，迄今國內沒有新政府、總理或總統。

薩德兩天前曾表示，包括他所屬政黨「薩德運動」在內的「所有各方」應放棄政府職位，以助解決多月來的政治危機。

一名安全機構消息人士指稱，在薩德宣布退出政壇後不久，即有數十名憤怒支持者闖入共和宮（Republican Palace）。共和宮是儀式建築，位於首都巴格達設有堅固防禦工事的政府建築所在地綠區（Green Zone）內。

一名法新社記者報導，數以千計其他薩德擁護者正前往綠區。軍方已宣布於下午3時30分起在巴格達實施宵禁。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110829