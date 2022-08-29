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什葉派教士薩德支持者掀亂 伊拉克宣布全國宵禁

2022/8/29 23:42
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（中央社巴格達29日綜合外電報導）伊拉克什葉派教士薩德今天宣布退出政壇後，支持者闖入首都巴格達設有堅固防禦工事的政府建築所在地綠區，軍方宣布從下午7時起全國宵禁，但雙方爆發衝突已知2死22傷。

法新社報導，伊拉克影響力龐大的教士薩德（Moqtada Sadr）今天稍早宣布退出政壇，隨後實彈射擊聲震撼綠區（Green Zone），安全部隊發射催淚瓦斯，以驅離聚集在綠區的薩德支持者。

醫務人員告訴法新社，薩德支持者在綠區與當局爆發衝突，導致薩德支持者2死、22傷。聯合國（UN）駐伊拉克代表機構呼籲雙方展現「最大克制」。

薩德在飽經戰亂的伊拉克長年涉足政壇，他今天在推特上宣布：「我已決定不再干涉政治事務，因此我現在宣布自己確定引退。」

薩德也推文表示，與他所屬「薩德運動」（Sadrist Movement）有關的「所有機構」將會關閉，但他1999年遇刺父親所葬陵墓及其他遺產設施除外。

伊拉克自去年10月國會大選以來一直陷於政治僵局，由於各派系無法就聯合組閣達成共識，迄今國內沒有新政府、總理或總統。

薩德兩天前曾表示，包括他所屬政黨「薩德運動」在內的「所有各方」應放棄政府職位，以助解決多月來的政治危機。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110829

薩德運動
伊拉克政治僵局未解 什葉派教士薩德宣布退出政壇 民粹教士薩德支持者占據國會 伊拉克恐再陷暴亂
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