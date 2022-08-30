巴格達綠區衝突釀23死 教士薩德令支持者撤離[影]

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伊拉克什葉派教士薩德的支持者30日撤離巴格達「綠區」的衝突現場。（路透社）

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（中央社巴格達30日綜合外電報導）伊拉克什葉派教士薩德昨天宣布退出政壇後，支持者和對手「協調架構」人馬在首都巴格達「綠區」交火，衝突進入第二天後已有23名薩德支持者遭槍殺，薩德今天下令支持者撤離。

法新社報導，薩德（Moqtada al-Sadr）今天在伊拉克中部城市納加夫（Najaf）發表談話，為了這兩天的衝突向伊拉克人民道歉，並下令支持者撤離巴格達市中心的「 綠區 綠區小百科 綠區（Green Zone）位於伊拉克首都巴格達，是政府機構和外交使館所在的「國際區」，戒備森嚴，設有堅固防禦工事。 看更多 關閉 」（Green Zone），支持者隨後開始撤離。

目擊者昨天表示，薩德（Moqtada Sadr）支持者與獲伊朗撐腰的什葉派敵對聯盟「協調架構」（Coordination Framework）支持者在戒備森嚴的綠區爆發衝突。

雙方交火短暫平息後，今天上午薩德支持者與民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）再爆新一波衝突。「人民動員」過去是伊朗支持的準軍事組織，後來收編入安全部隊，由伊拉克國防部管轄。

法新社記者稍早說，從綠區可以聽到自動武器發射的聲音以及火箭推進榴彈的爆炸聲。

今天上午，醫務人員更新薩德支持者的死亡人數至23人，另有380多人受傷，其中有些人受了槍傷，另一些人則吸入催淚瓦斯。

「協調架構」譴責「針對國家機構的攻擊」，敦促薩德派進行「對話」。

美國敦促各方保持冷靜，法國則呼籲「各方盡力克制」。

影片來源：FRANCE 24 English

薩德昨天在推特上宣布：「我已決定不再干涉政治事務，因此我現在宣布自己確定引退。」聲明不久後，即有多名支持者闖入位在巴格達的共和宮（Republican Palace）。

歐洲智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations）研究員哈達德（Hamzeh Hadad）表示，薩德的策略為何目前「並不清楚」。

哈達德說：「無論這代表什麼，照薩德的典型做法，不無可能出爾反爾。」

哈達德還說：「第二個更可怕的想法是，他在向支持者開綠燈，讓他們為所欲為。」

伊拉克自去年10月國會大選以來一直陷於政治僵局，由於什葉派系無法就聯合組閣達成共識，迄今國內沒有新政府、總理或總統。

薩德的聯盟在去年10月選舉贏得73席，成為總數329席國會裡的最大勢力，但遠遠不足以成為多數，組建新政府的談判陷入僵局。

薩德底下的議員們6月為打破僵局而集體辭職，使「協調架構」成為國會最大陣營。

「協調架構」希望在舉行任何新一輪選舉前，先任命一位新總理。（實習編譯：許珈瑜/核稿：林治平）1110830