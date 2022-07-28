伊拉克民眾闖國會高歌跳舞 抗議總理提名人選[影]

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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社巴格達27日綜合外電報導）伊拉克什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）的數百名支持者今天闖入首都巴格達（Baghdad）戒備森嚴的綠區（Green Zone），在國會裡高歌跳舞，抗議對手聯盟的總理提名人選。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，警方發射催淚瓦斯以阻止抗議者突破戒備森嚴的綠區大門，但群眾仍一擁而上，進入國會。綠區即巴格達「國際區」，政府建物和外交使館都坐落於此。

41歲工人阿里（Mohamed Ali）是闖入綠區的數百名抗議民眾之一，他說：「我反對現在掌權的貪腐官員。」他後來平靜地離開現場。

這波抗議潮是石油礦藏豐富的伊拉克面臨的最新挑戰。雖然全球能源價格飆升，伊拉克仍深陷政治與社會經濟危機中。

薩德的聯盟在去年10月選舉贏得73席，成為總數329席國會裡的最大勢力，但遠遠不足以成為多數，9個月以來，組建新政府的談判陷入僵局，遲無進展。

抗議群眾在國會建物內遊蕩、揮舞國旗、拍照、高呼口號並歡呼。

總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）呼籲所有抗議民眾「立即撤退」，並警告說安全部隊會確保「國家機構和外國使館受到保護，防止安全與秩序遭受任何傷害」。

薩德則在推特（Twitter）上力挺支持者，他寫道：「為改革發起革命，拒絕不公與貪腐。」

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抗議民眾反對曾任人權部長與米桑省（Maysan）省長的蘇達尼（Mohammed al-Sudani）競選總理一職，他是親伊朗聯盟「協調架構」（Coordination Framework）推出的候選人。

「協調架構」吸引了來自前總理馬里奇（Nuri al-Maliki）政黨和親伊朗「法塔聯盟」（Fatah Alliance）的國會議員。「法塔聯盟」是以什葉派為首的前準軍事組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）的政治分支。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110728