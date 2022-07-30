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首頁 / 國際

伊拉克政治危機加深 教士薩德支持者再闖國會

2022/7/30 19:55
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（中央社巴格達30日綜合外電報導）伊拉克政治危機不斷惡化，勢力龐大的什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）支持者今天闖入巴格達設有堅固防禦工事的綠區，占據國會大廈。

法新社報導，這是薩德的支持者3天來第2次闖入國會。伊拉克幾個月前的大選結果未能組成政府。

法新社攝影記者報導，示威民眾在國會內揮舞著伊拉克國旗以及薩德的照片。

綠區即巴格達「國際區」，政府建物和外交使館都坐落於此。先是有數千人聚集在通往綠區的橋梁末端，數十人接著拆除水泥護欄，闖進綠區，最終闖入國會。

安全部隊曾在綠區入口處附近發射催淚瓦斯。部分抗議民眾在通往綠區的橋上受傷，被其他人抬走。

抗議民眾高喊：「所有人民支持您，薩伊．穆克塔達（Sayyed Moqtada）。」薩伊是對薩德的尊稱，意指伊斯蘭教先知穆罕默德的後裔。

薩德的人馬在去年10月大選後成為國會最大勢力，但遠遠不足以成為多數。10個月以來，新政府的籌組工作依然陷入僵局。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110730

薩德
伊拉克民眾闖國會高歌跳舞 抗議總理提名人選[影]
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