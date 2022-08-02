英首相之爭 特拉斯主張取消禁止垃圾食品促銷

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國下任首相競爭者、外相特拉斯（Liz Truss）表示，她將取消限制高脂肪、高鹽或高糖分食品和飲料不能「買一送一」的計畫，且不會對不健康食品開徵任何新稅。

路透社報導，英國目前對含糖飲料徵收「糖稅」，原本要在今年10月實施新規定，禁止高脂肪、高鹽或高糖分食品和飲料進行「買一送一」等促銷活動，但因生活成本危機，於今年5月決定延至明年10月上路。

特拉斯在接受「每日郵報」（Daily Mail）訪問時說，「那些稅都結束了。還要繼續討論能不能買一送一嗎？不，已經夠了。」

特拉斯表示，英國人希望政府專注於其他事情，像是提供良好的交通、通訊基礎設施，和縮短英國國民保健署（NHS）等候名單。

她說：「他們不想要政府告訴他們得吃什麼。」

這項禁令還包括限制餐廳提供飲料免費續杯。不過，對商店擺放不健康食品的位置限制仍將在今年10月實施。

特拉斯正與前財相蘇納克（Rishi Sunak）展開保守黨黨魁競選，下任黨魁也將是英國新任首相。新黨魁的選舉結果將於9月5日公布。根據對保守黨員的民調顯示，特拉斯目前處於領先。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110802