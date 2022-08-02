蒲亭長期盟友稱前蘇聯國家沒有獨立 原來帳號被駭

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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯前總統麥維德夫幕僚今天表示，麥維德夫的社群媒體帳號「被駭」，遭人加工發出了質疑前蘇聯加盟共和國主權的發文。

法新社報導，俄羅斯熱門社群媒體VKontakte上一則貼文稱前蘇聯加盟共和國的哈薩克是「人造國家」，並且指控該中亞國家對境內俄羅斯裔人口「種族滅絕」，貼文很快就被下架。

推文還說，高加索地區（Caucasus）國家喬治亞19世紀加入俄羅斯帝國之前「不存在」，被麥維德夫（Dmitry Medvedev）在這平台上的220萬追隨者分享出去。

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麥維德夫幕僚奧西波夫（Oleg Osipov）告訴俄羅斯新聞社（RIA）：「VKontakte管理人員和有關當局會對付駭入網頁、撰寫並張貼貼文的人。貼文已經撤下。」

56歲的麥維德夫是蒲亭的長期盟友，2008年至2012年間做過一任總統，目前是國家安全委員會副主席。俄羅斯出兵烏克蘭以來，他在社媒上的發文有日益強硬的趨勢，對西方國家不假辭色。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1110802