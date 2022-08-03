白宮：拜登COVID-19持續篩陽 至少一症狀復發

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白宮醫師2日表示，美國總統拜登COVID-19篩檢持續呈陽性，且至少有一個症狀復發。（圖取自twitter.com/POTUS）

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）白宮醫師今天表示，美國總統拜登COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢持續呈陽性，且至少有一個症狀復發。他形容這個症狀為低沉、潮濕的雜音咳（loose cough）。

法新社報導，白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）先前表示拜登自COVID出現「反彈」現象以來沒有任何症狀，今天則說：「總統感覺上依舊良好，儘管低沉、潮濕之雜音咳有復發跡象。」

歐康納在每日備忘錄說，拜登依舊「沒有發燒，精神良好」。備忘錄說：「他的體溫、脈搏、血壓、呼吸頻率及血氧濃度完全正常，肺部也很清晰。」

79歲的拜登是美國史上最年長的總統，篩檢結果再次呈現陽性後，持續自我隔離。

拜登於7月21日確診COVID-19，7月26日康復，連續4天篩檢呈陰性後，7月30日由陰轉陽。

歐康納在7月30日的備忘錄指出，拜登的篩檢結果屬「復發陽性」（rebound positivity）。

當時歐康納還表示，跟拜登一樣接受抗病毒藥物Paxlovid治療的患者，有時在康復之後，篩檢結果仍可能呈陽性。（實習編譯：許珈瑜/核稿：蔡佳敏）1110803