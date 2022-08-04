豐田汽車獲利萎縮42% 生產受限成本上漲夾擊

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本車廠豐田汽車（Toyota Motor）今天公布，會計年度第一季獲利萎縮達42%，表現遜於外界預期。原因是豐田受到供應受限與成本攀升雙重因素夾擊。

路透社報導，豐田汽車表示，至6月30日截止的3個月，營業利益由去年同期的9974億日圓驟減為5786.6億日圓（約新台幣1295億元）。

以銷售額來看名列全球最大汽車製造商的豐田，上季處境艱難，受到全球晶片短缺以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制中國工廠運作影響，它已數度調降單月產出目標。

豐田獲利受到衝擊的規模，遠遠超越專家預期。根據路孚特（Refinitiv）調查，分析師平均估計只會萎縮15%。由於財報結果似乎出乎投資人意料，豐田股價應聲跌勢擴大，收盤挫低3%。

豐田表示，材料價格上漲，造成支出增加3150億日圓。

不過，豐田的一名發言人表示，它將能夠取得先前造成生產受影響的晶片，並預期一些國內工廠因疫情而出現的人力短缺將獲得解決。

發言人還說，豐田的生產速度將在會計年度下半年加快。

儘管上季表現不佳，豐田仍維持全年度營利預測及年度產量達970萬輛車的計畫，原因是剩餘需求旺盛。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110804