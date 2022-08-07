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以色列空襲加薩以巴衝突再起 死亡攀升至24人

2022/8/7 13:47
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（中央社巴勒斯坦自治區加薩市7日綜合外電報導）以色列持續空襲加薩走廊，巴勒斯坦武裝組織則以連串火箭彈回擊。根據衛生單位最新統計，兩軍交火造成的死亡人數今天攀升至24人，其中包括6名兒童。

哈瑪斯集團（Hamas）控制區衛生當局的最新統計顯示，5日「以色列侵略」開始以來，共造成包括6名兒童在內的24死，另有204人受傷。

但以色列表示，有「無可辯駁的」證據表明，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）昨天火箭彈射偏，造成加薩北部賈巴利亞（Jabalia）多名兒童死亡。

目前不清楚有多少兒童在賈巴利亞事件中喪生；1名法新社攝影記者在地區醫院看到6具屍體，其中包括3名未成年。

這是去年以巴衝突摧毀這片約230萬巴勒斯坦人的家園、並迫使無數以色列人躲避火箭彈攻擊以來，加薩走廊最嚴重的暴力事件。

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以色列軍方警告，針對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的最新空襲和砲擊行動可能持續1週。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）表示，開羅正與雙方「晝夜不停地協商」，但截至目前為止，雙方都拒絕結束敵對行動。

以色列先前已表示，有必要對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織展開「先發制人」的行動，因為多日以來加薩邊境持續緊張之後，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織打算在近期內發動攻擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110807

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