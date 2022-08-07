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連兩天COVID檢測陰性 拜登解除隔離

2022/8/7 22:14（8/7 22:36 更新）
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美國總統拜登7日COVID-19檢測連續第2天呈陰性，在接連檢測呈陽性近一週後，得以解除隔離。（圖取自twitter.com/POTUS）
美國總統拜登7日COVID-19檢測連續第2天呈陰性，在接連檢測呈陽性近一週後，得以解除隔離。（圖取自twitter.com/POTUS）
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（中央社德拉瓦州雷荷勃斯灘7日綜合外電報導）白宮醫師歐康納表示，美國總統拜登今天COVID-19檢測連續第2天呈陰性，在接連檢測呈陽性近一週後，得以解除隔離。

歐康納（Kevin O'Connor）說，檢測呈陰性後，拜登將恢復公開活動和旅行。今天上午，拜登在染疫後首次離開白宮，前往位在德拉瓦州（Delaware）雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）的度假別墅。

79歲的拜登啟程前往雷荷勃斯灘時，在白宮外告訴記者：「我感覺很棒。」

拜登於7月21日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測首次陽性，7月27日在白宮首次解除隔離。但7月30日他檢測又呈陽性。

如今解除隔離，將讓拜登能夠按計劃於明天前往肯塔基州，並參加下週的白宮法案簽署活動，以慶祝最近在半導體製造和退伍軍人醫療方面取得的一系列立法勝利。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110807

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