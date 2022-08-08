搶救誤入塞納河白鯨 法國專家不敢抱太大希望

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（中央社法國聖比爾拉加仁7日綜合外電報導）法國當局力圖拯救一隻誤入塞納河、營養不良的白鯨，救援人員今天表示他們在與時間賽跑，盼能找到解決辦法，但希望一點一滴地流逝。

法新社報導，這隻白鯨2日首次被發現在塞納河（Seine River）現蹤。自5日以來，牠一直停留在法國首都巴黎以北約70公里處的兩道閘門之間。塞納河流經巴黎注入英吉利海峽（English Channel）。

但將這隻白鯨留在兩閘門之間的溫暖死水中，不再是一種選擇。

法國海洋守護者協會（Sea Shepherd France）負責人艾森拉莉（Lamya Essemlali）告訴法新社：「必須在接下來的24至48小時內將牠移走，這些條件對牠不利。」

艾森拉莉說，專家們在「與時間賽跑」，搶救這隻明顯體重過輕的白鯨，但不敢抱太大希望。

她說：「我們都懷疑牠有能力可以自行游回大海。即便我們有可能利用船來『逼』牠，那也是極其危險的。」

艾森拉莉表示，在游到兩道閘門之間前，「牠原本傾向朝巴黎前進。如果牠到那裡會很糟糕」。

不過，她說：「目前仍排除安樂死的選項，因為在這個階段還為時過早。」

艾森拉莉與專家及法國官員會談後表示，白鯨仍有「精力…轉過頭來，對刺激做出反應」。

雖然救援人員曾試著餵牠冷凍鯡魚和活鱒魚，但牠拒絕進食。

艾森拉莉說：「牠沒胃口，肯定是有事的症狀…一種疾病。牠營養不良，若不是已有數個月之久，也是有幾週時間了。牠已不再在海上進食了。」

負責監督救援工作的諾曼第大區（Normandy）厄爾省（Eure）警方今天發布聲明指出，昨天獸醫已經使用「維生素產品來刺激牠的食慾」。

聲明說，昨天在白鯨蒼白皮膚上發現的小斑點是身處淡水所致。

當局正在考量的選項之一是將白鯨帶離開水域，給牠維生素，檢查生病的原因，一旦白鯨恢復體力，最終將牠運送到大海去。

艾弗勒（Evreux）高階警官多利亞特-普澤（Isabelle Dorliat-Pouzet）說，另一個是「讓牠安寧地結束生命，就像一個病得很重、沒有多少生存機會的人」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110808