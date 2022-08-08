傳緬甸大使雲南猝逝 1年內4外國大使在中國亡故
2022/8/8 15:08
（中央社北京8日綜合外電報導）外交消息人士表示，緬甸駐中國大使苗丹佩昨天在雲南去世，為過去1年裡第4位在中國離世的外國大使。
路透社引述當地媒體報導，緬甸駐中國大使苗丹佩（U Myo Thant Pe）最後一次露面，是在6日與中國雲南省一名地方官員見面時。雲南省與緬甸接壤。
3名聽取相關簡報的外交官員告訴路透社，苗丹佩昨天在雲南旅行時去世。外交官員轉述和緬甸媒體報導說，死因很可能是心臟病發。
緬甸大使館並未立即回覆置評要求。
苗丹佩於2019年底受命派駐中國，並在2021年2月緬甸軍方政變掌權後留任。
過去一年另有3位外國大使相繼在中國辭世。
54歲德國大使賀岩（Jan Hecker）去年9月派駐北京不到兩週就去世。65歲烏克蘭大使卡梅舍夫（Serhiy Kamyshev）今年2月過世，生前曾到北京冬奧比賽場館。
74歲菲律賓大使羅瑪納（Jose Santiago Romana）4月在安徽省檢疫隔離期間亡故。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110808
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