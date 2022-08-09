巴西柔術世界冠軍與警員發生口角遭槍殺

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曾獲得8次世界冠軍的巴西柔術選手雷安德洛‧羅（Leandro Lo）7日遭休假警員槍殺。（圖取自instagram.com/leandrolojj）

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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）曾獲得8次世界冠軍的巴西柔術選手雷安德洛‧羅（Leandro Lo）7日在聖保羅市某俱樂部出席一場演唱會時，與一名休假警員發生口角衝突後遭對方槍殺，震驚社會。

33歲的雷安德洛‧羅7日在敘利亞俱樂部（Clube Sírio）與30歲的休假警員維洛佐（Henrique Velozo）起爭執，維洛佐拿起桌上的酒瓶作勢威脅，被雷安德洛壓制在地，之後起身離開，但沒走幾步即轉身拔出手槍朝雷安德洛頭部開槍。

據目擊者表示，維洛佐開槍後還朝臥倒在地的雷安德洛踢了兩腳，然後逃離現場。現場很少人聽到槍聲，因為被演唱會的樂聲蓋過。雷安德洛被送醫急救，幾小時後醫師宣告腦死亡。

維洛佐在槍殺雷安德洛後，即刪除他在社群媒體的帳號，但據巴西媒體的截圖，命案發生前，維洛佐曾發布一張手持手槍的照片並寫到：「槍枝可以削弱強者的暴行，保護弱者的尊嚴。」

維洛佐在逃離演唱會現場後自動前往警局投案。巴西法院已下令暫時羈押維洛佐30天，聖保羅刑警以一級謀殺罪名起訴維洛佐。

這並非維洛佐第一次犯事。2017年10月，維洛佐在聖保羅市夜店The Week醉酒鬧事，毆打和傷害其他警員，2021年5月被聖保羅軍事法庭判處在外服刑9個月。

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雷安德洛的母親法蒂瑪（Fátima Lo）今天向媒體表示，兒子一向熱愛生命，為生活努力奮鬥，在榻榻米上為所有人帶來歡樂與驕傲；維洛佐本身也是柔術練習者，和雷安德洛原本就相識，法蒂瑪想不通為什麼會發生這樣愚蠢至極的悲劇。

雷安德洛從2012年起，在5個不同重量級別共贏得8次世界柔術冠軍，最後一次是2個月前在美國加州獲得世界中量級冠軍。（編輯：韋樞）1110809