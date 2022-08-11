北韓解除大規模防疫措施宣布戰勝疫情 金與正稱金正恩曾發燒

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（中央社首爾11日綜合外電報導）北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩宣布戰勝新型冠狀病毒，下令解除5月實施的最大規模抗疫措施。此外，金正恩的胞妹金與正透露金正恩曾出現發燒症狀。

路透社報導，北韓沒有公布發現多少確診病例，但自7月29日起，北韓通報疑似病例加零，國際援助組織認為這是因為北韓採檢量能有限。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示，規模最大的防疫措施雖已解除，北韓仍必須維持「固若金湯的防疫屏障，加強抗疫行動，直到全球公衛危機解除」。

分析人士說，專制的北韓趁著這波疫情加強社會控制，但宣布戰勝COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可能預示著，北韓將恢復因封鎖邊界等防疫措施而受阻的貿易活動。

部分觀察家也說，這可能為北韓清除障礙，進行自2017年來首次核武測試。

北韓中央通信社報導，北韓自4月底起通報的感染病例累計達近480萬例，病歿人數僅有74人，官方公布的死亡率為0.002%。另一名官員說，跟其他國家相比，「這是前所未見的奇蹟」。

北韓沒有公布確診病例，通報的是發燒人數。單日發燒病例數在5月15日創下高峰，新增逾39萬2920例，當時衛生專家警告北韓無可避免將爆發危機。

然而，世界衛生組織（WHO）對北韓的說法存疑，上月說在缺乏獨立數據的情況下，認為北韓的狀況是惡化而非改善。

北韓沒有推動已知的疫苗接種計畫，稱他們是靠著封鎖措施、本土醫療方法與金正恩所謂「具優勢的北韓式社會主義系統」，戰勝這波疫情。

北韓先前說，已在全國各地實施密集的醫療檢查，每天會對在邊界區域採集的水源樣本進行核酸檢驗（PCR），並實施其他防疫措施。

北韓還說，國家一直在研發新方法，以更敏銳地偵測病毒與變異株，還有諸如猴痘等傳染病。

北韓中央通信社報導，金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）說，金正恩本身也出現發燒症狀，並稱北韓的疫情是南韓空飄傳單所致。

金與正讚揚金正恩的防疫措施時說：「雖然他先前發著高燒，病得很嚴重，他還是無法倒下，心心念念只想著必須照顧全國人民，直到抗疫戰爭結束。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110811