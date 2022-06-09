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北韓再射彈
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北韓再射彈2/112

韓智庫：平壤射彈燒錢192億元 足讓全民打1劑疫苗

2022/6/9 18:54
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（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國智庫今天表示，北韓今年飛彈試射已耗費高達6億5000萬美元（約新台幣192億元），這個金額足以讓北韓全體人民施打1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

今年以來，平壤當局已進行破紀錄的18次武器試驗，而且在5月出現首波COVID-19確診病例後，繼續試射飛彈。北韓目前通報，有超過400萬例當局所謂的「發燒」病例。

韓國國防研究院（Korea Institute for Defense Analyses）表示，金正恩政權今年耗費約4億到6.5億美元，研發並試射33枚飛彈。

報告中指出，這筆錢「足以支應今年的糧食短缺問題，或為全體北韓人民施打一劑COVID-19疫苗」。

美國和韓國官員近幾周來並警告，金正恩政府準備進行再次核子試爆。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7日表示，如果北韓進行其第7次核試，美國、韓國和國際間都將做出快速且強力的回應。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110609

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