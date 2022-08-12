嬌生滑石粉嬰兒爽身粉陷纏訟 2023年全球停售

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嬌生集團11日宣布，將於明年停止在全球銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。（路透社）

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（中央社班加羅爾11日綜合外電報導）嬌生集團（Johnson & Johnson）今天宣布，將於明年停止在全球銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。這款產品引起數萬起消費者安全訴訟，嬌生兩年多前已在北美停售。

路透社報導，嬌生表示：「這是全球產品組合評估的一環，我們做出了商業決策，將轉型成全數以玉米澱粉為基底的嬰兒爽身粉產品組合。」嬌生並說，玉米澱粉嬰兒爽身粉已在世界多國銷售。

先前在一連串法律挑戰下，嬌生因市場需求下滑，於2020年宣布在美國與加拿大停止銷售滑石粉嬰兒爽身粉，嬌生當時表示，需求下滑是受到有關這款產品安全性的「錯誤資訊」影響。

嬌生面臨約3萬8000件來自消費者和癌症倖存者的訴訟，他們聲稱滑石粉產品會導致癌症，因為受到 石棉 一級人類致癌物質 石棉小檔案 石棉被國際癌症研究署（IARC）列為一級人類致癌物質，表示有足夠證據顯示可在人身上引起腫瘤。

石棉礦物被廣泛運用在像是建材、摩擦類製品（汽車離合器、煞車及傳動套件等），有些滑石產品也可能含有石棉。

WHO指出長期暴露石棉（例如石綿工人）會導致肺癌、喉癌、卵巢癌及間皮瘤。

美國環保署從1989年開始禁止使用或製造新的石棉產品。台灣自107年1月1日起全面禁止使用石棉製造煞車襯墊。 資料來源：衛福部、國家環境毒物研究中心 看更多 關閉 汙染；石棉是一種已知的致癌物質。

嬌生否認所有指控，宣稱數十年的科學測試和主管機關核准，顯示其滑石粉產品是安全的，並且不含石棉。嬌生今天宣布這項產品停售時，也重申這項聲明。

嬌生去年10月成立子公司LTL Management，將滑石案相關債務全數歸於這家子公司，隨後子公司聲請破產保護以中止纏訟。

根據破產法院紀錄，LTL Management在聲請破產保護之前，公司所面臨的判決結果與和解金計達35億美元，其中一案是22名女性獲得逾20億美元賠償的判決結果。

路透社指出，根據2018年路透社調查發現，嬌生數十年前就已知道旗下滑石粉產品中存有石棉。根據公司內部紀錄、審判證詞和其他證據顯示，至少從1971年到2000年代初期，在嬌生的原料滑石粉和成品粉末中，有時檢測出含有少量石棉。

嬌生當時嚴詞駁斥報導不實，批評報導內容「過於片面、不實且具煽動性」，強調任何「暗示嬌生知情或隱匿爽身粉安全性的訊息皆為不實」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110812