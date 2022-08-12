泰國10月起降COVID-19為受監控傳染病
2022/8/12 16:25
（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）泰國10月1日起將把2019冠狀病毒疾病（COVID-19）從危險性傳染病降級為受到監控的傳染病，和流行性感冒、瘧疾以及登革熱同等級，衛生官員將不再能夠強制隔離病患。
曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，公共衛生部長阿努廷8日主持國家傳染病委員會（The National Communicable Disease Committee）會議。
阿努廷表示，雖然COVID-19仍然具傳染性，但是在可控制的範圍內，而且這個疾病的嚴重性也有所緩解，因此會中決定從10月1日起將COVID-19從危險性傳染病（dangerous communicable disease）降級為受到監控的傳染病（communicable disease under surveillance）。
如此一來COVID-19就和流行性感冒、瘧疾和登革熱同等級，屬於受監控的傳染病。
疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）指出，COVID-19降級之後，衛生官員就不再有權力強制病患或是疑似染病的人隔離14天。
委員會也決議讓醫院可以自行採購抗病毒的藥物，之後再向政府請款，不需要再等政府採購分配。
泰國政府宣布7月起泰國脫離COVID-19大流行病時代，正式進入後疫情時代。泰國政府評估即使未來仍會有確診病例和群聚感染，但都在可控制範圍內，不會影響醫療體系運作。
泰國已在6月23日取消口罩強制令，各種娛樂場所可恢復正常營業時間，民眾生活幾乎回復到疫情前的狀態。（編輯：黃自強）1110812
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