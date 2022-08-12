1歐元機票時代結束 瑞恩航空因油價飆漲宣告漲價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦12日綜合外電報導）以提供乘客低廉票價聞名的愛爾蘭瑞恩航空公司（Ryanair），其執行長歐萊瑞昨天表示，由於燃油成本飆漲，未來幾年該公司不再提供超低票價。

歐萊瑞（Michael O'Leary）接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「毫無疑問，在市場低端，我們有真正便宜的促銷票價，1歐元、0.99歐元，甚至9.99歐元，而我想接下來的幾年都不會有這樣的票價。」

歐萊瑞稱，他預期未來5年瑞恩航空的平均票價會從2021年的大約40歐元（約台幣1240元）上升至50歐元（約台幣1550元）。

歐萊瑞說，能源價格飆漲，已在瑞恩航空的主要市場英國造成生活成本危機，這實際上有可能使該公司獲益，旅客會拒絕票價更貴的競爭對手。

他說：「我們認為人們會繼續頻繁飛行。但我想人們會變得對價格更敏感。我認為數以百萬計的人會捨高價而就低價。」

自各國取消COVID-19（2019冠狀病毒疾病）旅行限制以來，航空公司目睹乘客需求強勁復甦。但在2020年疫情最嚴重時，由於航班停飛，他們解雇數以千計員工，目前他們正努力進行招聘。

許多原來的員工已在其他行業找到工作，而歐萊瑞再次抱怨英國脫歐一事，他告訴BBC，英國離開歐盟已證明是「一場勞力自由流動的災難」。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110812