奧德河大量魚群暴斃 德國波蘭查原因疑毒物釀禍

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（中央社柏林/華沙12日綜合外電報導）德國環境部長萊姆克（Steffi Lemke）今天表示，德國和波蘭有關當局正「全力」調查奧德河（Oder）大量魚群暴斃原因，並警告環境災難恐怕就在眼前。

路透社報導，流經德國和波蘭的奧德河自7月底以來出現數以噸計死魚，兩國先前表示，他們認為有毒物質可能是禍首，但還沒真正確定。

萊姆克告訴德國媒體「編輯網絡」（RND）：「一場環境災難即將來臨。各方都在全力尋找這起大規模暴斃事件的原因，進一步減少可能的損害。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，這條河可能要花數年才能恢復正常。

莫拉維茨奇今天在例行Podcast節目中說：「這次汙染的規模非常大，奧德河可能需要數年才能恢復到相當正常的狀態。」

他表示：「很可能是有大量化學廢物倒入河中。」他還說，將對那些不肖人士追究責任。

莫拉維茨奇今天開除波蘭國家水源管理局局長達卡（Przemyslaw Daca），以及環境保護督察長米斯特扎克（Michal Mistrzak），並說他們的機關應該更早因應處理。

德國環境部長發言人今天在記者會上說，他們已在密切追蹤情況，目前還不清楚何物進入水中。

發言人說他們還在進一步了解情況，「我們需要釐清水中有哪些物質」。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1110813