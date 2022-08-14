運穀船陸續駛離烏克蘭 澤倫斯基警告俄軍勿襲核電廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭總統澤倫斯基13日警告，凡是直接攻擊札波羅熱核電廠（圖），或是以核電廠為基地發動攻擊的俄軍，都將成為烏國鎖定的「特殊目標」。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔14日綜合外電報導）聯合國居中斡旋讓烏克蘭穀物得以重新運出黑海港口後，依協議駛離烏國的船隻總數已達16艘。另外，札波羅熱核電廠屢傳遇襲，烏國總統警告俄軍，攻擊核電廠將遭烏克蘭特別鎖定。

●穀物協議後已16艘船駛離烏國 UN租船運糧援非洲

聯合國（UN）官員表示，聯合國承租的船舶MV英勇指揮官號（MV Brave Commander）在烏克蘭皮夫登尼港（Pivdennyi）完成裝載2萬3000噸的小麥後，幾天內就會離開烏克蘭航向非洲。

MV英勇指揮官號已抵達敖德薩（Odesa）附近的皮夫登尼港，這艘船將經由黑海（Black Sea）一條穀物運輸航道，航向衣索比亞。

烏克蘭穀物因為俄烏戰爭滯留5個月，終於在上月聯合國和土耳其斡旋俄烏達成協議後，得以恢復透過烏國的黑海港口出口，總計已有16艘船駛離烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，在不到兩週的時間，烏國3個港口所出口的穀糧數量，已與整個7月由陸路出口的穀量相同。

●澤倫斯基：俄軍若攻擊核電廠俄軍 將遭烏國鎖定

札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）是歐洲規模最大核電廠，在俄國入侵之初即宣告淪陷。近來基輔與莫斯科當局屢次互控對方攻擊這座核電廠。

澤倫斯基13日警告：「每一個攻擊核電廠，或是利用核電廠作為掩護、從當地發動攻擊的俄軍人員都必須了解，他將成為烏克蘭情報機構、特勤單位和軍隊的鎖定目標。」

烏國情報機關稍早稱俄軍在核電廠周邊展開新一輪「挑釁」行動；莫斯科在札波羅熱地區扶植的地方官員羅戈夫（Vladimir Rogov）則在Telegram上發文，反控烏軍砲轟核電廠。

●印度船隻將俄油產品輸美 華府關切

印度儲備銀行副行長帕達拉（Michael Patra）13日表示，美方傳來關切，說今年稍早印度有船隻經公海轉運，將俄羅斯原油所製的燃料出口至紐約。

帕達拉對台下政府官員及金融、銀行業者發表談話時說：「各位知道，購買俄國石油的人會遭制裁，而這正是美國財政部給我們的通報。」

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，美國對俄國實施制裁，禁止向美國進口來自俄國的能源產品，包括原油、精煉燃料、蒸餾油、煤炭、天然氣。

●匈牙利：與俄國達成協議 已獲增供天然氣

匈牙利13日表示，在外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）7月訪問莫斯科之後，俄羅斯已開始向匈牙利提供額外的天然氣。

俄羅斯揮軍烏克蘭引發能源價格危機，歐盟各地本週開始實施天然氣消費減量15%計畫，以因應這場能源危機。

不過，部分歐盟成員國不必嚴格遵守這項本就號稱是自願性質的規定。仰賴俄羅斯直送天然氣的匈牙利就要求豁免。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110814