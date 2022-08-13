澤倫斯基籲西方禁俄公民入境 德專家稱戰爭現轉捩點

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方全面禁止俄羅斯公民入境，以遏止俄國併吞烏領土；對於克里米亞半島一座俄國空軍基地發生爆炸，德國軍事專家認為這次攻擊標誌著這場戰爭的轉捩點。

● 澤倫斯基：歐盟不應成為俄羅斯富人「超市」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日再度要求歐洲聯盟（EU）國家禁止對俄羅斯國民核發簽證，防止歐盟成為任何有門路的人都能進入的「超市」。

路透社報導，澤倫斯基說，這項提議不適用於因抗拒俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政策而冒著喪失自由或生命危險、需要幫助的俄羅斯人。

澤倫斯基在夜間演說中表示：「必須保證俄羅斯殺手或國家恐怖行動幫凶不能使用申根簽證。」持有這種簽證可自由進入多個歐洲國家組成的申根區。

「其次，我們絕不能破壞歐洲的核心理念，也就是我們共同的歐洲價值觀。因此，歐盟絕不能變成超市，成為誰走進去不重要、重點是有人付錢買東西的地方。」

●澤倫斯基籲西方禁俄羅斯公民入境 歐盟態度一覽

澤倫斯基呼籲西方全面禁止俄羅斯公民入境，以遏止俄國併吞烏領土。芬蘭、拉脫維亞已表明響應，歐盟輪值主席國捷克說會在歐盟外長會議時提出，德國則表態反對。

愛沙尼亞、拉脫維亞和芬蘭最近提出禁止所有俄羅斯人進入歐盟領土的倡議。土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）報導，一名歐盟官員11日對此表示，歐盟國家完全有自行決定是否發放簽證、以及最終拒絕俄國公民入境的權利。

捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）12日發表聲明說：「歐盟所有成員對俄羅斯人斷然停發簽證，可能成為另一項非常有效的制裁措施。」他還表示會在8月底歐盟非正式外長會議中提出相關構想。

然而，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）12日拒絕這個構想。他強調「這是（俄羅斯總統）蒲亭的戰爭」，制裁不應該傷害到無辜者。

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方全面禁止俄羅斯公民入境，以遏止俄國併吞烏領土。芬蘭、拉脫維亞已表明響應。圖為芬蘭赫爾辛基機場。（圖取自facebook.com/helsinkiairport）

● 克里米亞基地爆炸 德軍事專家：俄烏戰爭轉捩點

克里米亞半島一座俄國空軍基地日前發生爆炸，原因至今不明，德國軍事專家推測是烏軍所為，肯定讓俄國相當緊張，這次攻擊標誌著這場戰爭的轉捩點。

基爾大學安全政策研究所所長克勞瑟（ Joachim Krause）認為，克里米亞空軍基地遭烏軍飛彈攻擊的可能性最大，烏克蘭不願承認原因是怕刺激俄國攻擊平民報復，而且刻意不掀底牌給對手壓力。

他接受「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時說，由於莫斯科聲稱克里米亞半島屬俄國，俄國領土這次被攻擊具有象徵意義。

他分析，這次攻擊由烏軍主導，一改過去由俄軍發動，加上最近俄軍大建壕溝，試圖保住攻下的烏克蘭領土，看來戰事正進入某種轉捩點。

● 俄羅斯推愛國教育洗腦學童 教師拒絕遭辭退判刑

俄烏戰事仍未停歇，面對內部質疑，俄國總統蒲亭仿效蘇聯時期，啟動一系列強制「愛國教育」。法媒報導，已有不願灌輸愛國思想的教師因此丟了工作、被迫離家，甚至有人遭舉報判刑。

俄烏戰爭已逾5個月，俄羅斯對外持續發動攻勢，對內則仿效蘇聯時期，加強對學童的愛國教育。總統蒲亭7月簽署法案，鼓勵兒童加入由總統親自領導的新愛國青年運動；據傳9月開學後更將強制老師教導愛國課。

法國費加洛報（Le Figaro）11日刊登追蹤報導，訪問多位俄國教師，其中有人因拒絕宣傳「愛國思想」而丟工作、被迫離家，更有老師因此遭判刑。

● 俄媒：俄軍完全掌控頓內茨克地區皮斯基鎮

俄羅斯國際傳真社（Interfax）13日引述俄國國防部說法報導，頓內茨克人民共和國首府頓內茨克（Donetsk）的外圍城鎮皮斯基鎮（Pisky）已經完全落入俄軍掌控。

路透社無法立即核實報導是否為真。

俄羅斯和親俄勢力先前回報，早在1個多星期前就已拿下皮斯基鎮。

● 華郵：觀察南部前線 烏克蘭幾無反攻跡象

西方軍情分析師幾週以來都預測烏克蘭很快會發起收復南部戰略港市赫松（Kherson）及周邊土地的攻勢，然而「華盛頓郵報」從烏南前線發現，幾無跡象顯示有反攻在醞釀。

華郵指出，在一條距離俄軍不到1英里的戰壕，烏軍士兵仍蹲低躲避兇猛砲擊，幾無能力推進。

華郵指出，由於缺乏反攻基本所需的火砲與裝甲車輛，烏軍把任務重點擺在遠離前線的敵後破壞，像是日前於克里米亞一處俄軍機場製造爆炸。

烏克蘭陸軍少將指揮官馬欽柯（Dmytro Marchenko）本週受訪時表示，西方「少批量」的軍援讓反攻極為困難；有些人甚至暗示，烏南發起反攻的宣傳可能只是信息戰的一環，用意是讓俄軍從烏東轉移一些火力。（編輯：陳昱婷/核稿：陳正健）1110813