更多編輯台推薦新聞：
安海契曾奪艾美獎 與艾倫狄珍妮絲高調相戀後分手
娛樂

安海契曾奪艾美獎 與艾倫狄珍妮絲高調相戀後分手

台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道
運動

台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/288
首頁 / 國際

標普和惠譽調降烏克蘭信評 距違約僅一步之遙

2022/8/13 15:35（8/13 16:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭首都基輔市附近的布查鎮，一名路人走過3月間被俄軍砲轟的公寓。（中央社檔案照片）
烏克蘭首都基輔市附近的布查鎮，一名路人走過3月間被俄軍砲轟的公寓。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）信評機構標準普爾公司（S&P）和惠譽（Fitch）今天再次下調烏克蘭的信用評等，認為這個飽受戰爭蹂躪的國家債務重組協議使其離違約僅一步之遙。

法新社報導，標普將烏克蘭的信評從CC/C調降至「選擇性違約」（SD），並指出大多數歐洲債券持有人同意將償債期限推遲24個月。

標普說：「鑑於所宣布的重組條款和條件，按照我們的我們的標準，我們認為這筆交易令人沮喪，等同於違約。」

惠譽方面將烏克蘭的長期債務評級從C下調至「限制性違約」（RD）。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）先前曾表示，大多數債權人同意烏克蘭將償還200億美元（約新台幣6000億元）債務的時間推遲至2024年。

烏克蘭財政部在新聞稿中表示，持有烏克蘭約75%債務的債權人同意烏克蘭暫停償債。

當一個國家無法履行對其債權人的財務承諾時，即被視為違約，債權人可能是政府、國際貨幣基金（IMF）等國際組織或私人債券持有人。

當標普認為債務人在特定問題或債務類別上選擇性違約，但將繼續及時履行其在其他問題上的付款義務時，就被歸類在「選擇性違約」。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110813

延伸閱讀
戰火衝擊 烏克蘭第一季GDP萎縮15.1%烏克蘭：月需70億美元補經濟損失 重建需6000億俄軍撤離基輔周遭前屠殺平民 太平間停放上千屍體烏軍砲轟赫松橋梁 烏南親俄首長擬辦入俄公投
標普
美股強彈618點 標普500進一步遠離熊市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
法媒：俄羅斯推愛國教育洗腦學童 老師拒教遭辭退判刑