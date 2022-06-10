戰火衝擊 烏克蘭第一季GDP萎縮15.1%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭首都基輔市附近的布查鎮，一名路人走過3月間被俄軍砲轟的公寓。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔9日綜合外電報導）根據烏克蘭國家統計局今天公布的數據，受到抵抗俄羅斯侵略的戰爭影響，烏克蘭今年第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮15.1%。

路透社報導，烏克蘭統計局指出，相較之下，烏克蘭去年第4季國內生產毛額還有6.1%的年增幅度；而今年第一季經濟與前季相比，計入季節性因素後萎縮達19.3%。

法新社報導，俄羅斯2月24日進犯烏克蘭，造成烏國大量經濟活動停滯，許多企業被迫暫停運作或大幅調整產能。

國際貨幣基金（IMF）目前預估，烏克蘭今年全年經濟將萎縮35%。烏國財政部長馬欽柯（Sergiy Marchenko）5月中旬則告訴法新社，他預估今年烏克蘭經濟將萎縮多達45%-50%。

烏克蘭統計局並公布，在飽受戰火摧殘的烏國，5月物價較一年前上漲18%，通貨膨脹率比4月的16.4%惡化，原因是糧食價格持續飆漲。

烏克蘭央行本月2日已將主要利率由原本的10%大幅調升至25%，以平抑物價並保護國家貨幣荷林夫納（hryvnia）。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110610