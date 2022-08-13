澤倫斯基：歐盟不應成為俄羅斯富人「超市」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天再度要求歐洲聯盟（EU）國家禁止對俄羅斯國民核發簽證，防止歐盟成為任何有門路的人都能進入的「超市」。

路透社報導，澤倫斯基說，這項提議不適用於因抗拒俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政策而冒著喪失自由或生命危險、需要幫助的俄羅斯人。

澤倫斯基在夜間演說中表示：「必須保證俄羅斯殺手或國家恐怖行動幫凶不能使用申根簽證。」持有這種簽證可自由進入多個歐洲國家組成的申根區。

「其次，我們絕不能破壞歐洲的核心理念，也就是我們共同的歐洲價值觀。因此，歐盟絕不能變成超市，成為誰走進去不重要、重點是有人付錢買東西的地方。」

澤倫斯基本週在「華盛頓郵報」訪問中首次呼籲禁發簽證，他說俄羅斯人應該活在自己的世界，直到他們改變自己的哲學為止。

澤倫斯基的訴求尚未贏得歐盟大國的支持。但他表示，前蘇聯波羅的海國家和捷克共和國相挺，讓他深受鼓勵；捷克是目前歐盟輪值主席國。芬蘭也支持限制簽證的想法。

俄國克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）本週譴責澤倫斯基的訴求，他說「任何孤立俄羅斯人或俄國的企圖都是沒有成功希望的過程」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110813