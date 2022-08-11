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台灣援50萬美元助重建 烏克蘭古城市長公開感謝
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台灣援50萬美元助古城重建 烏克蘭市長公開感謝

2022/8/11 15:46（8/11 17:00 更新）
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烏克蘭北部的古城切爾尼戈夫市長阿特羅申科發布公開信，感謝台灣提供50萬美元援助（圖取自切爾尼戈夫市議會網頁chernigiv-rada.gov.ua）
烏克蘭北部的古城切爾尼戈夫市長阿特羅申科發布公開信，感謝台灣提供50萬美元援助（圖取自切爾尼戈夫市議會網頁chernigiv-rada.gov.ua）
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（中央社台北11日電）烏克蘭北部的古城切爾尼戈夫（Chernihiv）市長阿特羅申科（Vladyslav Atroshenko）發布公開信，感謝台灣提供50萬美元援助，資金已於8月4日到位，將用來修繕當地教育機構及醫院。

根據切爾尼戈夫市議會官網，阿特羅申科在感謝信中一開頭代表切爾尼戈夫市以及他個人，誠摯感謝台灣提供的重要援助。

感謝信表示，從俄羅斯全面入侵烏克蘭的第一天起，切爾尼戈夫就經受住俄羅斯佔領者最強烈的打擊，但由於殘酷的砲擊和轟炸，城市遭受重大破壞。

阿特羅申科表示：「在這個艱困時期，當我們的城市重建需要重大幫助時，你們的金援彌足珍貴。我們非常感謝你們對我們當前處境的真誠關心和關注」。

他指出，「透過共同努力，我們的美麗古城將有可能恢復，使其更加舒適、現代化和繁榮」。

切爾尼戈夫是位於烏克蘭北部的城市，也是切爾尼戈夫州的首府，人口為28萬5000多人。今年俄羅斯入侵烏克蘭時，切爾尼戈夫市英勇抵抗，被授予烏克蘭英雄城市的稱號。（編輯：周永捷）1110811

圖為7月24日志工們在切爾尼戈夫協助重建被俄軍飛彈摧毀的房屋。（美聯社）
圖為7月24日志工們在切爾尼戈夫協助重建被俄軍飛彈摧毀的房屋。（美聯社）
切爾尼戈夫位於烏克蘭北部。（中央社製圖）
切爾尼戈夫位於烏克蘭北部。（中央社製圖）
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