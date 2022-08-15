以色列封哈瑪斯攻擊隧道 突襲搜索擊斃巴勒斯坦男

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（中央社耶路撒冷15日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，它已將伊斯蘭主義團體哈瑪斯在加薩走廊與以色列間挖掘的一個隧道通路封鎖。一名巴勒斯坦男子今天則在住家被突襲搜索時，遭以色列安全部隊槍擊身亡。

路透社報導，2014年加薩戰爭期間，巴勒斯坦槍手利用隧道突襲以色列部隊，此後以色列持續發展隧道偵測技術，並興建了一道裝有感測器的地下混凝土障壁，以阻礙來自加薩走廊的戰士利用挖掘隧道來潛入境內。

近幾年以色列軍方揭露了數條隧道。根據以軍發布的聲明，其中最近一條隧道一年前曾遭到破壞「失去效用」，其後又被復原，並有2條路徑通向以色列，但都未穿過地下障壁。

統治巴勒斯坦飛地加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯（Hamas）透過發言人巴荷姆（ Fawzi Barhoum）表示，它「有權運用一切手段來強化與發展自身能力」，而以色列對大眾的說法錯誤呈現對付哈瑪斯的成就。

以色列與加薩走廊之間約在一週前暴力衝突升溫，以軍轟炸巴勒斯坦目標，伊斯蘭聖戰士則朝以色列發射數百枚火箭。

另一方面，以色列安全部隊今天擊斃一名巴勒斯坦男性，因為他們為了追查一批武器，而於上午在東耶路撒冷（East Jerusalem）一處民宅進行搜索時，遭遇這名男子試圖刺殺幹員。

以色列警方表示，「一名試圖刺殺我們戰士的嫌犯遭到制伏」，而這名男子已在一所以色列醫院死亡。他的身分經巴勒斯坦人指認是21歲的沙罕（Mohammed al-Shaham）。

沙罕的父親告訴法新社，他的兒子頭部遭近距離平射中彈，且任由流血40分鐘。他說，警方凌晨3時30分敲他家門，「我們沒能趕到門邊，穆罕默德（Mohammed，沙罕名）先到那裡，門就爆開」。

「他們（警方）在屋內開始射擊，第一槍擊打中穆罕默德頭部。」他還說，警方放任他的兒子流血，之後才逮捕沙罕並將他帶走。

耶路撒冷邊界警察表示，它在卡法阿卡布（Kafr Aqab）發動突襲搜索追查武器下落。這個城鎮屬於以色列併吞的東耶路撒冷地區，卻位處安全圍籬的約旦河西岸（West Bank）一側。

沙罕的父親說，其中一名警察告訴他他們搞錯房子。但以色列警方對法新社否認這些說法，表示他們搜索地點正確，且沙罕是他們的嫌犯。但警方並未查獲任何武器。

巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation）新任秘書長謝赫（Hussein al-Sheikh）稱這是一起「犯罪處決」，要求國際間立即對這起事件展開緊急調查。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110815