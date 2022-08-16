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煤銅需求拉抬 礦業巨頭必和必拓年獲利躍升4成

2022/8/16 14:23
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（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲礦業公司必和必拓（BHP）今天透露，儘管鐵礦價格下跌，但在銅和煤炭前所未有的需求支撐下，公司過去一年獲利躍升近40%。

必和必拓在過去忙碌的一年裡與石油巨頭伍德塞德公司（Woodside）完成合併，如今潛在可分配利潤創下238億美元紀錄。

必和必拓股東可望獲得每股3.25美元的全年股息；在礦業許多其他公司面臨艱困時期之際，如此出色的業績超乎分析師的預期。

必和必拓競爭對手力拓（Rio Tinto）礦業公司最近財報顯示，力拓過去一年獲利大幅下滑，股息減半。

而必和必拓的煤炭業務帶動了強勁業績表現，冶煉和能源煤炭價格雙雙創下俄羅斯入侵烏克蘭後新高。

儘管最近銅價有所下跌，但銅對必和必拓的獲利前景大有助益。

不過，必和必拓警告說，情況可能很快就會降溫：「許多關鍵地區的成長動力已經放緩，且由於地緣政治的不確定性及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，仍須抱持審慎態度。」

必和必拓特別指出先進經濟體，其中許多國家的央行正試圖遏制通貨膨脹。

必和必拓執行長亨利（Mike Henry）表示：「由於貨幣政策緊縮，加上地緣政治不確定性和通膨壓力持續存在，先進經濟體的經濟預料將放緩。」（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110816

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