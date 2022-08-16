外媒指克里米亞發生爆炸 變電所彈藥庫起火

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）等多間外媒今天報導，克里米亞（Crimea）北部小鎮贊科伊（Dzhankoi）發生爆炸，一座變電所和一座彈藥庫起火燃燒。

英國「衛報」（The Guardian）提到，今早陸續出現多則有關克里米亞爆炸的報導和影片，但內容皆未經證實。

烏克蘭NEXTA-TV電視台發布了未經證實的影片，內容顯示據稱發生在克里米亞贊科伊鎮上的一起爆炸。

俄羅斯新聞社（RIA）也報導，贊科伊一座變電所今早6時左右起火燃燒。

俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）說，他已緊急前往贊科伊附近的梅斯科耶村（Mayskoye）。

俄新社報導，阿克瑟諾夫透過通訊軟體Telegram表示：「我已趕往贊科伊地區的梅斯科耶村。相關人員正調查事件詳情。我一有消息就會告知大眾。」

當地媒體提到，梅斯科耶村有一座彈藥庫起火燃燒。

美聯社也報導，梅斯科耶村的一處彈藥庫今天發生火災，這起事件造成2人受傷。

另外，當地官員指出，9日俄羅斯在克里米亞半島西部營運的薩基空軍基地（Saki air base）也曾發生一系列爆炸，該基地原屬烏克蘭，之後被俄國吞併。美國有線電視新聞網（CNN）報導，這恐怕是莫斯科自第二次世界大戰以來折損軍機最多的一天。

當時俄國軍方將爆炸歸咎於粗心大意的吸菸人士意外引爆現場彈藥，但這起事件也可能是烏克蘭攻擊所導致。基輔說，爆炸共摧毀9架俄國軍機。

事發之後，烏克蘭官員並未公開證實烏軍發動攻擊，僅嘲笑俄方說法不合理。分析人士也認為，俄方說法於理不合，因烏軍可以使用反艦飛彈攻擊該基地。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1110816