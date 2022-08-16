更多編輯台推薦新聞：
人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

挽救核子協議「最終版」提案 歐盟接獲伊朗回覆

2022/8/16 17:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭/布魯塞爾16日綜合外電報導）伊朗今天表示，已就歐洲聯盟在維也納談判所提恢復「聯合全面行動方案」的「最終版」草案遞交書面回覆。德黑蘭於2015年與列強達成通稱「伊朗核子協議」的該協議。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導：「伊朗已就維也納協議草案文本遞交書面回覆，並宣布，若美國務實而且彈性回應，就會達成協議。」

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人表示，昨天深夜收到伊朗回覆，正進行「研議」，並且諮詢「聯合全面行動方案」（JCPOA）其他參與方和美國的意見。促使伊、美重返核子協議的談判由波瑞爾負責協調。

法新社報導，伊朗日產250萬桶石油，達成協議促使美國解除對伊朗石油制裁的可能性已經幫助全球市場油價下滑，美國原油期貨下跌近3%，收在每桶90美元以下。

伊朗通訊社12日報導，伊朗為了挽救核子協議，可能接受歐盟擬定的「最終版」草案。核子協議目的是透過伊朗限制核子計畫以換取鬆綁制裁。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2018年，時任美國總統川普（Donald Trump）政府退出核子協議，並恢復制裁伊朗，使得協議瀕臨瓦解。歐盟協調於去年4月開始磋商恢復核子協議，但今年3月又陷入停擺。談判中斷數月後，英國、中國、法國、德國、伊朗、俄羅斯本月稍早恢復談判，美國也間接參與。

波瑞爾8日提出最終版草案，列強一直在等待德黑蘭回覆。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）15日表示，華府將告知波瑞爾美方看法。（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1110816

波瑞爾
翁山蘇姬再遭判刑6年 歐盟譴責緬甸法院不公正 恢復核協議露曙光 伊朗將遞最終提案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族