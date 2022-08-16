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巴基斯坦中部巴士超速與油罐車相撞 至少20死

2022/8/16 18:32
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（中央社巴基斯坦拉合爾16日綜合外電報導）巴基斯坦警方今天表示，一輛超速行駛的巴士昨天深夜與一輛油罐車相撞後起火燃燒，這起嚴重意外至少造成20人喪生。

警員伊姆蘭（Imran Shaukat）告訴路透社，事故發生在巴基斯坦中部城市摩爾坦（Multan）附近的一條高速公路上，「當時有3輛巴士正在競速，結果其中一輛撞上油罐車」。

伊姆蘭還說，車禍引發大火，兩輛車都被惡火吞噬，目前尚無法辨識油罐車屬於哪間公司。

法新社報導，事發地點在摩爾坦郊區，當時這輛長途巴士上的乘客已乘車數小時。

現場照片可見巴士在撞擊油罐車後方後，被烈焰肆虐後的殘骸。

高階警官阿里（Rao Zulfiqar Ali）告訴法新社，「我可以確認，有20人因火災喪生」，另有6人在事故中受傷。

由於道路狀況不佳、車輛維護不善和魯莽駕駛行為，巴基斯坦擁有一長串致命交通事故紀錄。

2015年，在巴基斯坦南部信德省（Sindh）的另一起巴士與油罐車相撞事故中，至少有62人不幸喪生。（譯者：施施/核稿：張正芊）1110816

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