莫里森稱任總理時兼部長未謀私利 拒辭議員職務

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）莫里森今天為他昔日擔任澳洲總理期間秘密兼任多個重要部長職務的行為辯解，稱那只是為了因應疫情期間的緊急狀況，並非為了謀取私利，他拒絕為此辭去議員職務。

莫里森（Scott Morrison）秘密任命自己兼任多個重要部長職務的作為遭到揭露，被現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）批評是在運作「影子政府」，此事這週在澳洲掀起一場政治風暴。

今天，在一場冗長且不時出現火爆場面的記者會中，莫里森拒絕了包括同黨內政部長等人要他辭去議員職務的呼聲。

莫里森說：「我當時有如駕船駛於暴風雨中。」

莫里森面臨著連串的質疑，包括他為什麼沒有將這樣賦予自己額外權力的事公諸於世，甚至連許多他自己的內閣部長都不知情。

莫里森這位保守派的前總理補充道，宣誓兼任這些部長的職務，「並非為了謀取私利」，並強調這樣的安排，只會用在諸如部長於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中喪命的緊急情況下。

莫里森坦承，在與疫情無關的事務上，他只動用部長權力1次─他於2021年任命自己為資源部長，利用他的權力否決掉一項澳洲外海的天然氣鑽井計畫。

他說：「我十分滿意那個決定。」

「如果民眾認為我應該做出不同的決定，讓那個計畫繼續執行…他們可以提出異議。」

莫里森執政期間，就經常因為行事缺乏透明而招致批評；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）就曾指責他在一個後來作廢的潛艦交易中撒謊，這讓行事缺乏透明的指控躍上國際。

目前為止，莫里森是否因為這樁醜聞而面臨政治、法律上的責任，不得而知。

澳洲現任總理艾班尼斯已經向澳洲第二號法律官員、法律政策專員（Solicitor-General） 諮詢，要瞭解莫里森這樣的行為是否合法。艾班尼斯稱莫里森的行為是「徹底破壞我們的民主體系」。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110817