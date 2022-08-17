憂核電廠危機 聯合國秘書長將與烏土領袖會談

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（中央社基輔17日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯將與烏克蘭總統澤倫斯基、土耳其總統艾爾段會談，商討烏南札波羅熱核電廠情勢。烏克蘭戰爭打了快半年，分析認為，對孤立俄羅斯行動的支持恐日益衰減。

●古特瑞斯將與澤倫斯基和艾爾段會談

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）16日宣布，古特瑞斯（Antonio Guterres）18日將在烏西利維夫（Lviv）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）舉行三邊會談，討論烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠情勢，以及為俄烏衝突找出政治解決之道。

札波羅熱電廠是歐洲規模最大核電廠，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，這座電廠旋即在3月4日遭俄軍占領。自7月底以來，札波羅熱電廠多次成為砲擊目標，莫斯科和基輔當局互相指控是對方下令攻擊。澤倫斯基15日警告，札波羅熱電廠若發生「災難」，將威脅整個歐洲，呼籲國際社會不要屈服於俄國的「核子勒索」。

●烏國家核電公司網站遭俄駭客猛攻 運作未中斷

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）16日表示，來自俄羅斯境內的駭客對其網站發動長達3小時「空前」大規模攻擊，但未造成重大問題，網站運作未因而中斷。

國家核電公司在聲明中說：「俄羅斯團體『人民網軍』（People's Cyber Army）使用725萬個機器人帳戶發動網攻，對公司主網頁模擬數以億計點閱，但未嚴重影響Energoatom網站運作。」

●愛沙尼亞開歐盟第一槍 禁俄國一般民眾入境

愛沙尼亞本週將對已核發簽證的逾5萬俄羅斯民眾關閉邊界，是第一個採取這類行動的歐洲聯盟（EU）國家，這將使得俄國一般民眾更難以入境歐盟。

歐洲對俄關閉空域以來，許多俄國人改採先入境波羅的海3國和芬蘭，再透過申根簽證飛往其他歐洲地區的做法。申根簽證允許在90天內穿梭26國、無邊界控管的申根地區。

愛沙尼亞政府發言人表示，該國是第一個對先前核發簽證者下達旅遊禁令的歐盟國家。每天有約2500名俄籍公民入境愛沙尼亞，約半數持有申根簽證。

●頓內茨克領導人：盼與北韓發展平等互利合作關係

北韓國營媒體17日報導，頓內茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）在致北韓領導人金正恩的信中表示，北韓與烏克蘭東部親俄分離主義的頓內茨克，將發展「平等互利的雙邊合作關係」。

北韓7月承認位在烏東頓巴斯（Donbas）地區自行宣布獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立國家，成為繼俄國及敘利亞之後，第3個承認這兩個分離實體的國家。當時烏克蘭政府立即宣布與北韓斷交。

●戰事拖長 分析：孤立俄羅斯行動恐難為繼

俄羅斯揮軍烏克蘭，聯合國急急忙忙加以譴責。但是一些國家感到挫折並且擔心，這場戰爭打了快6個月，世人的關注已經被消磨得差不多，卻看不出聯合國能夠終結戰爭的可能性。西方外交官承認，能夠讓他們在談判之外進一步好好對準俄羅斯的作法有限。

要求不具名的亞洲資深外交官指出：「支持將會衰減…除非跨越紅線，否則不會有採取進一步行動的強烈欲望。」

有些外交官表示，諸如此類的紅線可能是核子或化學武器攻擊，造成大規模平民喪生，或是兼併烏克蘭領土。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110817