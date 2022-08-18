英保守黨黨魁選舉 民調：特拉斯大幅領先蘇納克

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）根據英國天空新聞網（Sky News）委託「輿觀」（YouGov）進行的民調，保守黨黨魁候選人特拉斯（Liz Truss）在下任首相角逐戰中，領先對手蘇納克32個百分點。

YouGov對保守黨黨員進行的民調顯示，66%受訪者將把票投給外交大臣特拉斯，同時有34%受訪者支持前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。

細分項目只包括已經投票者或計畫去投票者。

由於保守黨目前掌控英國國會多數席次，現任首相強生（Boris Johnson）下台後，特拉斯和蘇納克兩人，誰在黨魁選舉中獲勝，將成為下任首相。

保守黨黨魁選舉投票將在9月2日結束，這項民調通報超過五成（57%）受訪者已投票。

在仍打算投票，但尚未投票的受訪者中，僅略超過1/4尚未決定要支持誰。

天空新聞網報導，民調顯示蘇納克的支持率比兩週前一項類似民調增加了2%，但這點增幅不足以搶救蘇納克的選情。

民調結果顯示，強生若參加黨魁選舉仍可望勝選，46%受訪者表示將投他一票。這凸顯出保守黨基層和黨內議員的落差。

在面臨大批閣員相繼請辭，以及同黨議員強烈不滿，強生宣布辭去黨魁。

英國保守黨黨員約20萬人，輿觀訪調了1089人。

保守黨黨魁選舉將在9月5日宣布結果，當選者將在次日出任首相。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110818