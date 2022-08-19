傳烏克蘭攻擊彈藥庫與機場 俄邊境爆炸疏散民眾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔18日綜合外電報導）據報烏克蘭部隊加強對俄羅斯後勤與機場的深度打擊，俄羅斯與烏克蘭境內的俄國占領區今晚發生多起爆炸。地方官員說，俄國南部邊界地區一座彈藥庫起火，兩座村莊撤離居民。

「富比世」（Forbes）網站報導，這些爆炸攻擊是鎖定彈藥庫與機場等設施發動，可能會中斷供應鏈與空中行動，進一步孤立在烏克蘭作戰的俄軍，尤其是在烏克蘭南部，基輔當局一直在設法組織反攻行動，以從俄軍手中解放赫松港（Kherson）。

這些攻擊是在日落後發動。在俄羅斯西部距烏克蘭東北部邊界32公里的貝爾哥羅德州（Belgorod），提莫諾夫（Timonovo）有一座彈藥庫爆炸，舊奧斯科爾（Stary Oskol）機場也發生火災。

法新社報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，沒有傳出有人傷亡，但提莫諾夫與附近索洛提（Soloti）村的居民都已「移到安全地點」，又說當局正在調查起火原因。

社群媒體上的影片顯示，事發現場冒出巨大火球，濃濃黑煙直衝天際。另一段影片顯示，有一個地點接連快速發生數起爆炸。

同時，在位於赫松東方48公里處的第聶伯河（Dnipro River）河岸，俄羅斯新卡科夫卡鎮（Nova Kakhovka）也傳出爆炸。這是烏方24小時內第2度攻擊新卡科夫卡鎮的俄羅斯設施。

同時，俄羅斯防空部隊據稱在克里米亞半島西部的貝爾貝克（Belbek）機場附近以及東側克赤海峽（Kerch Strait）附近開火。

目前不清楚爆炸案是否都是烏方發動，但爆炸地點與烏克蘭正在發動的深度打擊行動一致，主要聚焦在把烏克蘭南部戰場，同時攻擊哈爾科夫（Kharkiv）周圍的俄羅斯供應中心與機場。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110819