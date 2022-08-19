暴風雨侵襲歐洲 法國科西嘉和義大利托斯卡尼受災

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（中央社法國薩貢19日綜合外電報導）法國地中海科西嘉島昨天遭到時速達224公里的暴風雨襲擊，造成5人死亡，包括一名13歲女孩。狂風暴雨也在義大利托斯卡尼肆虐，兩人被倒下的樹木擊中喪命。

法新社報導，法國南部許多地區昨天連續第3天強降雨，造成山洪暴發和雷鳴閃電，但並無人員傷亡傳出。但在法國地中海科西嘉島（Corsica）西岸薩貢（Sagone）附近一處露營營地，一間平房被一棵倒下的樹壓垮，造成一名13歲女孩喪生，另有9人受傷，其中1人傷勢嚴重。

在科西嘉島科吉亞（Coggia）附近一處海灘，一間海濱小屋屋頂被吹翻，落在一輛車上，車內一名72歲婦人不幸罹難。科西嘉島西北部度假勝地卡爾維（Calvi）附近，一名46歲法國男子也在露營營地遇難，一名23歲義大利婦女在附近露營時受重傷。

海事當局稱，一名漁民在科西嘉島基羅拉塔（Girolata）附近喪生，一名女獨木舟玩家在島上巴斯提亞（Bastia）北方的艾爾巴倫加（Erbalunga）附近遇難。

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與科西嘉隔海相望的義大利托斯卡尼（Tuscany），暴風雨吹倒樹木、掀翻屋頂，在盧加（Lucca）和卡拉拉（Carrara）分別造成一名男子和一名婦女死亡，兩人都是被倒下的樹木擊中喪命。當局疏散了約100人。

暴風雨襲擊托斯卡尼，從海岸到熱門旅遊城市佛羅倫斯（Florence）都受衝擊，民防機構在學校和體育館為那些被迫撤離家園的人準備了緊急住宿。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110819