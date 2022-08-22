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遭軍政府囚禁 幾內亞前部長獄中逝世

2022/8/22 15:36
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（中央社幾內亞首都康納克立21日綜合外電報導）根據家屬表示，遭幾內亞軍政府囚禁的前部長卡瑪拉（Lounceny Camara）在獄中過世。

法新社報導，去年幾內亞軍方推翻前總統康得（Alpha Conde）後，62歲的卡瑪拉等幾位前任部長和高級官員被控挪用公款而入獄。

瑪拉的兄弟易博拉希馬（Ibrahima Camara ）告訴法新社，卡瑪拉19日中風，20日晚上在醫院過世。

他還說，家屬曾向法院申請，盼讓卡瑪拉前往國外就醫，但未獲准。

卡瑪拉5月初入獄不久，曾一度住院。

司法部長萊特（Charles Alphonse Wright）透過當地新聞媒體發布聲明指出，卡瑪拉在康納克立（Conakry）的大學附屬醫院已獲所需治療。

卡瑪拉被以挪用公款及其他貪腐等罪名起訴。他是康得所屬「幾內亞人民團結黨」（RPG）的主要成員。

一向批判幾內亞人權狀況的國際特赦組織（Amnesty International）2021年2月曾表示，幾內亞的監獄因侵犯囚犯權利而惡名昭彰。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110822

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