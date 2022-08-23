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顧及異議人士弱勢族群 美拒絕全面禁俄國人入境

2022/8/23 08:52
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）烏克蘭先前呼籲各國禁止對俄羅斯國民核發簽證，美國今天拒絕全面禁止俄國人入境，因為華府不希望關閉俄羅斯異議人士和其他人權易受侵害族群的避難途徑。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早在「華盛頓郵報」訪問中首次呼籲禁發簽證，他說俄羅斯人應該活在自己的世界，直到他們改變自己的哲學為止。

澤倫斯基之後再要求歐洲聯盟（EU）國家禁止對俄羅斯國民核發簽證，防止歐盟成為任何有門路的人都能進入的「超市」。但他提到，這項提議不適用於因抗拒俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政策而冒著喪失自由或生命危險、需要幫助的俄羅斯人。

美國國務院發言人表示，總統拜登政府早已對俄國克里姆林宮官員實施簽證限制，也表明焦點在於辨識出那些參與入侵烏克蘭行動的人，並追究他們的責任。

發言人說：「美國不想關閉俄羅斯異議人士或其他人權易受侵害族群的避難和安全途徑。」

發言人還說：「我們也已表明，在俄羅斯政府對烏克蘭的行動政策與俄羅斯人民之間，兩者劃清界線很重要。」

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）和愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）等部分歐盟領袖先前也呼籲整個歐洲對俄國人實施簽證禁令。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示反對，他說，若有俄國人不認同蒲亭政權，應讓他們能夠逃離祖國。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110823

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