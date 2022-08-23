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日本COVID-19疫情肆虐 新增340死再創單日新高

2022/8/23 18:19
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，各地疫情仍維持高檔水準，根據日媒自行統計，今天全境死亡病例高達340例，再創疫情爆發以來單日新高。

日本TBS電視台自行統計，截至今天晚間6時止，全境已新增20萬8551例確診病例及340例死亡病例，其中死亡病例創單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）自行統計，今天全境單日新增340例死亡病例，改寫今年2月22日創下的323例紀錄，再創單日新高。

東京都今天新增2萬1770例確診病例，較上週二減少1700多例。今天另新增25例死亡病例。

讀賣新聞報導，大阪府今天新增2萬2924例確診病例，超越東京，也較上週二增加4103例，另新增42例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增3803起確診病例，較上週二的4315例減少512例，至今累計病例數45萬2590例。目前專責病床使用率降至75.3%，重症病床使用率38.7%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1211.70人染疫，鹿兒島縣以1868.11人居日本各地之冠、宮崎縣以1838.41人次之；沖繩縣以1771.17人排名第6。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110823

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