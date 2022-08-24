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蒲亭親信女兒被炸死 莫斯科誓言緝凶「殺無赦」

2022/8/24 16:15
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Daria Dugina）20日遭汽車炸彈攻擊喪命，俄國今天誓言找出凶手「殺無赦」。數百人出席她的葬禮致哀。

法新社報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天對記者說：「我認為這是野蠻的罪行，不可原諒。」他要求對凶手「殺無赦」。

莫斯科當局表示烏克蘭情報部門是這次攻擊的幕後黑手，但基輔當局否認。

杜金是對烏克蘭侵略戰爭的堅定支持者，據稱他與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切。杜金可能是此次攻擊原本鎖定的目標，最後導致其29歲女兒死亡。

在莫斯科奧斯坦金諾電視塔（Ostankino TV）的大廳裡，達利亞的黑白遺照放在敞開的靈柩上方，許多人帶著鮮花前來致哀。

杜金和妻子身穿黑色喪服，坐在女兒的靈柩旁。

俄羅斯調查委員會說，達利亞的座車在大維亞焦梅村（Bolshiye Vyazemy）附近路上爆炸起火，達利亞當場死亡。調查人員說，爆炸裝置是被安裝在車子下方。法醫和爆炸專家仍在調查中。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110824

杜金
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