烏克蘭控俄羅斯險釀輻射事故 蒲亭擴軍至204萬人

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烏克蘭指控，俄軍砲擊烏國札波羅熱核電廠（圖），導致廠區附近發生火災，險些使世界遭受一場輻射事故。（路透社）

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭指控，俄軍砲擊引發烏國札波羅熱核電廠附近發生火災，險些使世界遭受一場輻射事故。另一方面，俄羅斯總統蒲亭簽署法令，將俄國武裝部隊的規模從190萬人擴增到204萬人。

●札波羅熱核電廠斷電 澤倫斯基：俄國險釀輻射事故

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄軍砲擊引發札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近火災，導致剩下兩座還在運作的反應爐與電網連接中斷，世界險些遭受一場輻射事故。

路透社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，廠區附近一座燃煤電廠的灰坑發生火災，導致反應爐和電網連接中斷，此事應歸咎於俄羅斯「入侵者」。澤倫斯基表示，火災是俄軍砲擊造成。

澤倫斯基說：「俄羅斯將烏克蘭和所有歐洲人置於與輻射災難只差一步的險境。」

●蒲亭簽署法令 擴大俄國武裝部隊規模至204萬人

隨著烏克蘭戰爭進入第7個月，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署一項法令，將俄國武裝部隊的規模從190萬人擴增到204萬人。

路透社報導，莫斯科從俄烏戰爭開打的頭幾週至今，都沒有透露俄方任何損失，但西方國家官員和基輔當局指出，俄國已折損數以千計的人員。

根據俄國政府立法機構入口網站發布的法令，戰鬥人員數量增加13萬7000人，來到115萬人。這項法令將於明年1月1日生效。

●BBC：歐洲能源成本飆升之際 俄國卻大量燃除天然氣

BBC引述分析報導，在歐洲能源成本飆升之際，俄羅斯一座天然氣廠卻每天燃除大量天然氣，燃燒時產生的二氧化碳恐會加速北極冰層融化。專家表示，這些天然氣原本是要出口到德國。

專家表示，靠近芬蘭邊境、位於俄羅斯聖彼得堡西北方波爾托瓦亞（Portovaya）的液態天然氣廠每天燃除價值約1000萬美元（新台幣3億217萬元）的天然氣。來自附近邊境的芬蘭民眾從夏天一開始就發現，這座工廠冒出熊熊火焰。

萊斯塔德能源公司（Rystad Energy）的分析指出，每天這座工廠燒掉約434萬立方公尺的天然氣。科學家擔心這會產生大量二氧化碳和煤灰，可能會加劇北極冰層融化。

從7月中起，俄國以技術問題為由，減少北溪1號的供應量，德國認為這完全是俄國入侵烏克蘭後的政治操作。不過從6月開始，研究人員就已發現，這座工廠散發的熱能顯著增加，據信應是燃除天然氣造成的。

●歐洲因俄烏戰爭能源短缺 芬蘭呼籲民眾少洗三溫暖

芬蘭以三溫暖聞名，但在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，歐洲面臨能源短缺。為了節省能源，芬蘭當局呼籲民眾今年冬天降低暖氣使用、縮短淋浴及在三溫暖的時間。

法新社報導，三溫暖（sauna，又稱桑拿及芬蘭浴）是芬蘭傳統，民眾會裸身一起洗三溫暖，溫度可達攝氏約85度，據估計芬蘭約有多達300萬個三溫暖場所，供國內500萬人使用。

但俄羅斯最近幾個月開始停止供應天然氣給芬蘭及其他歐洲國家，引發能源價格飆漲，為此芬蘭本週宣布了全國性節能活動。

芬蘭國營環保促進公司Motiva發言人拉科索（Kati Laakso）訴法新社，國內將於10月10日起展開稱為「降低一度」（A degree lower）的節能活動。

基於這項活動，芬蘭當局將鼓勵民眾減少洗三溫暖的時間，降低暖氣使用，並且縮減淋浴時間。

●俄烏戰爭掀歐洲能源危機 德法電價飆破歷史新高

在俄羅斯侵略烏克蘭引起的歐洲能源危機加劇之際，德國及法國2023年電價飆破歷史新高。

法新社報導，德國電力期貨價格飆升至每兆瓦/小時（MWh）850歐元，法國電力期貨價格則飆破每兆瓦/小時1000歐元。

去年，德法兩國電力期貨價格僅每兆瓦/小時85歐元，與現今價格飆漲情況形成強烈對比。（譯者：陳正健）1110826