蒲亭簽署法令 擴大俄國武裝部隊規模至204萬人

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）隨著烏克蘭戰爭進入第7個月，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天簽署一項法令，將俄國武裝部隊的規模從190萬人擴增到204萬人。

路透社報導，莫斯科從俄烏戰爭開打的頭幾週至今，都沒有透露俄方任何損失，但西方國家官員和基輔當局指出，俄國已折損數以千計的人員。

根據俄國政府立法機構入口網站發布的法令，戰鬥人員數量增加13萬7000人，來到115萬人。這項法令將於明年1月1日生效。

蒲亭上次調整俄國軍隊的規模是在2017年11月，當時包括非戰鬥人員在內的武裝部隊總人數為190萬，其中戰鬥人員的人數為101萬。

俄羅斯2月24日對烏克蘭展開「特別軍事行動」，3月下旬俄國曾透露有1351名軍人陣亡。

西方國家估計，實際數字可能至少是這個數字的10倍。烏克蘭政府則表示，自2月24日戰爭開打以來，已造成至少4萬5000名俄軍陣亡或受傷。

蒲亭簽署的法令沒有說明要如何增加士兵人數，但有指示政府分配相應的預算。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110825