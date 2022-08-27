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中油員工涉收賄20年累計4000多萬 收押禁見
首頁 / 國際

日本三菱電機坦承職權騷擾 與自殺員工遺族和解

2022/8/27 13:15
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（中央社東京27日綜合外電報導）有關2019年發生的日本電機製造大廠三菱電機公司新進男性員工自殺事件，三菱電機公司已坦承員工自殺原因是上司職權騷擾（power harassment），已向遺族致歉並達成和解。

日本電視台報導，三菱電機公司一名20多歲新進男性員工，2019年8月被發現在兵庫縣三田市員工宿舍附近一處公園內自殺，現場遺留一張寫有男性上司叫他去自殺等話語的便條紙。

警方認為死者上司涉嫌教唆自殺，將這名男性上司函送檢方偵辦；不過，神戶地檢署認為男性上司罪嫌不足，做出不起訴處分。

此後，死者遺族持續跟三菱電機公司方面協商，在3年後的今年8月23日達成和解。

根據協議書，三菱電機公司坦承男性死者自殺原因是上司職權騷擾，雙方就公司方面實施防止類似事件再發生的對策，及支付和解金（金額未公布）等事項達成協議。

死者遺族表示，三菱電機公司是否真的有所改變，他們未來也將持續關注。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110827

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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