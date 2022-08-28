澳洲防長將訪歐 致力加強與法德英國防合作

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，本週他將訪問歐洲夥伴，致力加深與法國、德國和英國的國防關係，並說烏克蘭戰爭升高了志同道合國家之間合作的重要性。

路透社報導，這是中間偏左的工黨（Labor）於5月贏得大選以來，馬勒斯首度訪問歐洲相關國家，行程定於8月29日至9月1日。

澳洲政府說，馬勒斯訪歐期間將與相關國家國防部長見面，這是展現澳洲致力與歐洲加強國防關係的機會。

澳洲並表示，訪問法國將有助於雙邊關係的「恢復與更新」，並稱法國是澳洲「最長久、最有能力的合作夥伴」之一。

澳洲在今年6月已就去年取消法國潛艦交易一事，與法國海軍船舶集團（Naval Group）達成5億5500萬歐元的和解協議。

澳洲2016年與法國簽訂軍購傳統動力潛艦合約。但隨著美國、英國和澳洲於2021年9月宣布組成「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）後，澳洲因而取消與法國的傳統動力潛艦合約，改和英美協議，擬以英美技術來建造核子動力潛艦艦隊。澳洲與法國外交關係一度惡化。坎培拉當局希望，上述和解協議能有助於修復澳法之間的裂痕。

澳政府又說，馬勒斯這趟出差，也將參加與德國國防工業代表的一場圓桌會議；在英國期間，他將參觀造船廠。

馬勒斯發布聲明說：「我們與英國的關係不但歷史久遠，並且互惠互利，這也反映在我們對AUKUS的持續性承諾。」

馬勒斯6月曾訪問日本，加強澳日之間的國防合作，致力抗衡中國在亞洲日增的軍事影響力。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110828