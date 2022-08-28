通膨壓力仍大 韓銀不預期比聯準會更早停止升息

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（中央社懷俄明州傑克森霍爾27日綜合外電報導）韓國中央銀行韓國銀行（BOK）總裁李昌鏞今天表示，韓銀必須繼續升息直到通貨膨脹降溫為止，但很可能無法比美國聯邦準備理事會（Fed）更早停止貨幣緊縮。

李昌鏞接受路透社訪問時也提到，假設韓銀認定，是投機勢力導致韓元貶值，韓銀已準備好在必要情況下採取因應措施，包括出手穩定韓元兌美元匯價。

李昌鏞是在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）召開的全球央行年會場邊做上述評論。外界原先臆測，在全球對抗數十年來最火熱通膨的戰役中，韓銀可能會是最先放鬆貨幣政策的大國央行之一；但李昌鏞的說法似乎平息這樣的猜想。

過去一段時間，亞洲第4大經濟體韓國是全球貨幣政策緊縮先鋒。韓銀是最早放棄疫情時期貨幣刺激措施的央行之一，去年8月開啟升息循環至今，累計已將關鍵政策利率上調2個百分點，來到2.5%。

聯準會升息導致美元升值，已讓韓國等全球許多開放經濟體通膨加劇，因為自身貨幣價值隨之下滑。

李昌鏞說：「我們現在雖然獨立於政府，但無法不受聯準會的影響。因此聯準會若繼續升息，我國貨幣將面臨貶值壓力。」

韓銀一年前首次升息，步調先於聯準會；但李昌鏞表示，「我們能否更早結束，我不這麼想」。

李昌鏞說，韓國通膨主要是能源價格等外在因素造成，「如果你問我會不會停止（升息）…如果油價又開始上漲怎麼辦？基於外部衝擊的重要程度，我們很難知道確切停止時機」。

李昌鏞預期，韓國8月通膨率將較7月的6.3%降溫，但即便如此，他認為現在說通膨已經觸頂「還太早」，尤其冬天腳步逼近，天然氣價格可能再次上揚。

韓銀上次開會升息0.25個百分點，並表示「只要通膨發展維持當前假設情況」，再升息0.25個百分點「將是一段時間內的適當做法」。

李昌鏞受訪時說，停止升息的時機取決於通膨表現，此刻「我不認為我們超前（通膨）曲線。只要通膨率仍維持高漲，也就是在4%到5%，我們當然就會繼續著重在（利率）正常化」。

韓國通膨率預估今年底來到5%左右，明年再持續下降。韓銀如同許多國家央行，都以2%通膨率為目標。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1110828